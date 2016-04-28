Саранск, 28 апреля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Строительная организация в Мордовии по требованию прокуратуры оштрафована на 20 млн рублей за срыв сроков строительства детского сада на 250 мест с бассейном в поселке Торбеево. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Установлено, что глава администрации Торбеевского района Иван Шумкин заключил контракт на строительство детского сада с ООО «Техкомстрой». Стоимость работ должна была составить 134 млн рублей. Однако по истечении срока контракта работы были выполнены на 55%, стоимость оставшихся работ составляет 20 млн рублей.

ООО «Техкомстрой» привлечено к административной ответственности по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта») и заплатит штраф в размере 20,165 млн рублей.

Отмечается, что возведение детского сада осуществляется в рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного образования по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы. Проект является социально значимым для поселка Торбеево, поскольку в очереди на зачисление в детские сады состоят 342 ребенка.