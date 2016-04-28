Москва, 28 апреля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Курс евро на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) упал ниже отметки в 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов ММВБ сегодня, 28 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар-рубль-евро

Евро кратковременно опускался до отметки 72,98 рубля, а затем стал колебаться на отметке 73 рубля. Доллар США при это опустился до 64,47 рубля.

Стоит отметить, что столько валюта Евросоюза стоила 3 декабря 2015 года.

Российский рубль укрепляет свои позиции благодаря росту нефтяных котировок. Сегодня нефть обновила максимум с ноября 2015 года. За баррель Brent на Лондонский бирже дают $47,91.

По данным биржевых аналитиков рост цены на нефть связан с негативной статистикой из США.