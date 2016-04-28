Минск, 28 апреля, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Александр Лукашенко направил приветственное послание участникам проходящего 27−29 апреля в Минске Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: битва на белорусских фронтах», сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

waralbum.ru Фото времён Великой Отечественной войны. Беларусь

Как отметил Лукашенко в своём послании, «сыновья и дочери белорусской земли всегда являли миру открытость, трудолюбие и стремление к добрососедству, а в тяжелые годы военного лихолетья стояли насмерть, защищая рубежи общего тогда Отечества — Союза Советских Социалистических Республик».

«Наш священный долг — сделать все для сохранения исторической правды, чтобы уроки Великой Отечественной войны никогда не были преданы забвению. В страшном противостоянии с гитлеровским фашизмом мы победили потому, что были вместе. Сообща подняли из руин огромную страну, восстановили её военную и экономическую мощь, высокий уровень культуры», — говорится в послании.

Глава постсоветской республики выразил уверенность, что и сегодня «наши суверенные государства, наладив тесное взаимодействие, оказывая друг другу всемерную поддержку, плодотворно сотрудничая в самых разных сферах, смогут преодолеть вызовы и угрозы нового времени».

В международном форуме победителей «Великая Победа, добытая единством» в Минске принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства Союзного государства и госорганов стран СНГ, экспертного и научного сообществ, СМИ, а также молодёжных организаций из государств СНГ, Прибалтики и Грузии.