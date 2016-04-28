Озёрск, Челябинская область, 28 апреля, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В городском суде Озёрска в связи с вызывающим поведением подсудимого судье пришлось прервать заседание по делу бывшего сенатора Константина Цыбко. Следующее заседание теперь состоится только после всех майских праздников, 11 мая. Суд продолжит допрос свидетелей, которых не успел опросить в необходимом объеме, так как их показания вызвали почти неадекватную реакцию Константина Цыбко.

Судейская мантия

По информации сайта «Первый областной», в момент допроса свидетеля обвинения, бывшего сити-менеждера Озёрска Виктора Трофимчука, бывший сенатор всячески демонстрировал полное неуважение к происходящему в судебном процессе. В частности, он смеялся, отпускал колкости и едкие комментарии в адрес свидетеля и представителей прокуратуры. Судья неоднократно делал замечания подсудимому, на что тот не реагировал и продолжал вести себя вызывающе.

Скорее всего, причиной такого поведения подсудимого стали именно показания свидетеля Трофимчука, который сообщил суду, что в период его пребывания на руководящем посту, у него произошел серьезный конфликт с Константином Цыбко. Трофимчук якобы пытался противостоять Цыбко, что в итоге и послужило поводом для его увольнения с должности.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение следователи предъявили сенатору еще в декабре 2014 года. По их версии, он замешан сразу в двух преступных эпизодах, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Так, в 2012 году он якобы получил более 17 миллионов рублей от Евгения Тарасова за оказание содействия в назначении его на должность главы администрации Озерского городского округа Челябинской области. Помимо этого следствие полагает, что Цыбко получил от предпринимателя Олега Лакницкого взятку в сумме 10 миллионов рублей за лоббирование его бизнес-интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области. Позже Лакницкий был предан суду, как взяткодатель и приговорен к штрафу в размере 30 миллионов рублей.

Что касается Евгения Тарасова, то к началу следствия по делу Цыбко он уже отбывал наказание в исправительной колонии за растрату бюджетных средств администрации Озёрска. Правда, из пяти лет, назначенных ему к отбыванию, он отсидел лишь половину и был условно-досрочно освобожден в связи с обнаружением у него онкологического заболевания.