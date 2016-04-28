Москва, 28 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию западных СМИ о якобы нанесении Воздушно-космическими силами России авиаударов в сирийском Алеппо. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Российское военное ведомство заявляет, что в течение нескольких последних суток ВКС РФ не работали в районе Алеппо.

При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что 27 апреля в сирийском воздушном пространстве в районе Алеппо был зафиксирован боевой самолет одной их стран так называемой «антиигиловской коалиции», которой руководят США. Появление самолета американской коалиции произошло впервые после долгого перерыва.

Напомним, сегодня западные СМИ сообщили, что ВКС РФ якобы бомбили Алеппо, при этом сообщалось, что есть потери среди мирных жителей.