Саранск, 28 апреля, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В Мордовии зафиксирована самая низкая стоимость продуктов питания для пасхального стола. Жителям республики творожная пасха, кулич и пять куриных яиц обойдутся в 502,04 рубля, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Пасхальные яйца

На приготовление пасхи уйдет 188,42 рубля, кулича — 130,87 рубля, а на яйца придется потратить 25,52 рубля. На втором месте рейтинга по версии портала agro2be.ru расположилась Кировская область, на третьем — Рязанская область. Самые высокие цены зафиксированы на Чукотке.

«В республике идет конкретная детальная работа с товаропроизводителями и системой розничной торговли. Большинство продуктов питания производится в Мордовии. А по тем продуктам, которые мы закупаем, у нас налажены связи с торговыми сетями, оптовыми поставщиками», — пояснил глава Мордовии Владимир Волков.

По его мнению, большую роль в сдерживании цен играют ярмарки выходного дня и большие продовольственные ярмарки, которые популярны у жителей республики.

В правительстве отметили, что на предпасхальной ярмарке, которая состоялась 23 апреля, самым востребованным товаром стали куриные яйца. На четыре ярмарочные площадки завезено более 2,7 млн штук, или почти по 9 штук на одного жителя Саранска.