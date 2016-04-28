Москва, 28 апреля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. В случае сохранения ключевой ставки на прежнем уровне по итогам заседания совета директоров ЦБ игроки продолжат покидать российский рынок, а у экономики будет отсутствовать отправная точка для развития. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков, выступая с прогнозом относительно результата заседания совета директоров ЦБ РФ 29 апреля по ключевой ставке.

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«Сейчас, когда ситуация с нефтяным рынком более-менее стабилизировалась и крупных потрясений не ожидается, Центробанку следует сосредоточиться на облегчении положения малого и среднего бизнеса и снизить ставку. Нынешние 11% превращаются в 20-процентные кредиты для предпринимателей, что сводит к нулю рентабельность инвестиционных проектов», — пояснил эксперт.

Соответственно, результатом погони российского мегарегулятора за снижением инфляции до 4% стало падение спроса на заемные средства — причем не только у бизнесменов, но и у населения, подчеркнул Кириков. «Если ставка снижена не будет, российская экономика не получит толчка к развитию, а игроки продолжат покидать рынок», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля состоится заседание совета директоров ЦБ РФ, который рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Ключевая ставка резко взлетела до 17% в конце 2014 года, в 2015 году она снижалась несколько раз: 30 января — до 15%, а 13 марта — до 14%, 30 апреля — до 12,5%, 16 июня — до 11,5%, 8 августа — до 11%. С этого момента она остается неизменной.