Екатеринбург, 28 апреля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Футболисты столичного Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) разгромили ФК «Урал» в матче 26-тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Игра состоялась сегодня, 28 апреля, в Екатеринбурге.

fc-cska.com Тренировка игроков столичного ЦСКА накануне матча с «Уралом»

Московские армейцы не оставили уральцам шансов и завершили матч со счетом 3:0. У ЦСКА голы забили: Аарон Оланаре на 19-й минуте игры, Ахмед Муса (59-я минута) и Алан Дзагоев (75-я минута).

В итоге ЦСКА с 53 баллами вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу. «Ростов» с 51 очком спустился на вторую строчку, но у этой команды ещё одна игра в активе.

«Урал» находится на восьмой строчке с 35 очками.