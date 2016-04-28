Грозный, 28 апреля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. ГлаваЧечни Рамзан Кадыров назначил министром здравоохранения региона Эльхана Сулейманова. Ему предстоит поднять здравоохранение в республике на качественно новый уровень. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе главы и правительства региона, на встрече с новым руководителем Минздрава, глава Чечни отметил, что ему необходимо принять меры по улучшению системы медицинского обслуживания населения в республике, подготовить лучших специалистов, пригласить в республику опытных врачей.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Курировать работу министерства здравоохранения поручено первому заместителю председателя правительства Чечни Ибрагиму Закриеву.

«На первом месте должна быть жизнь человека. И когда начинается борьба за жизнь человека, необходимы и оборудование, и специалисты, и медикаменты. У нас в районах больницы не соответствуют всем этим требованиям. Поэтому надо менять отношение к делу и, если нужно, менять кадры и, в первую очередь, в Министерстве здравоохранения», — высказал свое видение работы руководителя ведомства Кадыров.

Отметим, новый назначенец 10 лет назад по просьбе Рамзана Кадырова переехал из Москвы в Грозный и возглавил онкодиспансер. При этом он также исполнял обязанности советника главы Чечни по вопросам здравоохранения. Позже он был назначен первым заместителем министра.

По словам Рамзана Кадырова, Эльхан Сулейманов «сумел совершить революцию в онкодиспансере, установить лучшее диагностическое оборудование, собрать специалистов высокого класса».