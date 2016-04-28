Калуга, 28 апреля, 2016, 19:43 — ИА Регнум.



zdravkom.ru Молочная продукция, не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

Недобросовестный поставщик из ООО «Строй Торг» поставлял молочную продукцию с кишечной палочкой и пальмовым маслом в 59 детских садов областного центра, — заявил сегодня, 28 апреля, заместитель городского главы Калуги Юрий Моисеев.

По словам чиновника, ООО «Строй Торг"выиграл конкурс на поставку творога и сметаны в группу калужский детских садов лишь благодаря крупной скидке на продукцию. Цена контракта, заключенного с ним на полгода, составила 4 млн 100 тыс рублей.

Между тем, проверка показала, что молочная продукция не отвечает требованиям безопасности. Тогда поставщик быстро сменил производителя, и на продукции появилась другая этикетка. Однако поставки некачественного творога и сметаны, в которых уже обнаружили кишечную палочку и дрожжи, возобновились. Впрочем, ряду детских садов удалось расторгнуть договор поставки, так что на момент, когда делом занялась прокуратура, с ООО «Строй Торг» сотрудничали лишь 8 детских учреждений. Кстати поставщик и сам попросил расторгнуть договор.

Между тем, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступая 27 апреля на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном Федеральном округе по вопросу «Здоровье обучающихся: опыт, проблемы, перспективы» предложил на законодательном уровне упростить систему госзакупок продуктов питания для социальных учреждений, с целью допуска на этот рынок не самых дешевых, а самых добросовестных поставщиков. «Надо это сделать, чтобы не навредить здоровью детей», — подчеркнул Артамонов

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области возбуждено уголовное дело о поставке в детские учреждения продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, на основании заключенных в январе 2016 года договоров одна из фирм осуществляла в девять дошкольных образовательных организаций поставку молочной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья детей. Так, по результатам произведенных проверок, творог и сметана неизвестного производителя не соответствуют требованиям по жирно-кислотному составу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.