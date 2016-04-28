Чебоксары, 28 апреля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Главным событием недели в Чувашии должна была стать пресс-конференция главы республики Михаила Игнатьева, однако она оказалась одной из самых безликих и пресных за всё время его руководства регионом. Не было ни ярких фраз, ни запоминающихся заявлений, ни даже эмоционального заряда — сложилось ощущение, что это обыденное, рядовое событие, а не расширенная ежегодная пресс-конференция первого лица Чувашии. Примечательно нынешнее общение ещё и тем, что Михаилу Игнатьеву приходилось признаваться в собственных ошибках и давать как никогда много опровержений, в том числе в вопросе для президента Владимира Путина. Удивительно и то, что даже спустя трое суток полная стенограмма пресс-конференции так и не появилась, хотя прежде информструктуры укладывались к вечеру того же дня, да и само событие оказалось задавленным десятком новостей на официальном сайте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

На 17-й этаж Дома правительства, где обычно проходят церемонии награждения почётными званиями и чествование отличившихся, были приглашены более 60 журналистов, причём на этот раз обошлись без блогеров и общественников. До начала мероприятия республиканским изданиям и «районкам» открыто раздали шпаргалки с вопросами — некоторые журналисты жаловались, что вопросы, которые они присылали заранее, переформулированы до неузнаваемости. Впрочем, не все пользовались заготовками, некоторые задавали вопросы, что называется, не включённые «в повестку дня».

Пресс-конференция прошла в режиме свободного микрофона и продлилась около 2,5 часа. Стеклянный купол и бьющее в глаза солнце под конец разморило даже Михаила Игнатьева, чья скудная жестикуляция свелась к минимуму, а лица чиновников (да и журналистов) становились сонными — даже отвечающие за передачу микрофона девушки вяло реагировали на поднятые руки.

Затрагивая политику, глава Чувашии традиционно подчеркнул, что «общественно-политическая ситуация в республике стабильная». Комментируя усиливающееся обсуждение об укрупнении регионов, Михаил Игнатьев подчеркнул, что для Чувашии «реальных угроз нет никаких». На вопрос о том, возглавит ли он партийный список на выборах в Госсовет, глава региона прямого ответа не дал, сославшись на то, что решение будет приниматься на региональной конференции «Единой России».

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Говоря о структуре правительства, глава Чувашии признался, что институт освобождённых вице-премьеров себя не оправдал, поэтому власти отыгрывают назад: отдельные министры могут пойти на повышение, совместив работу с должностью зампредседателя Кабинета министров. Тем самым Михаил Игнатьев признал правоту ИА REGNUM, с самого начала поднимавшего вопрос о нежизнеспособности структуры вице-премьеров без портфеля, которое к тому же повлекло увеличение численности высокопоставленных чиновников и расходы на их содержание.

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Оценил глава Чувашии и «эксцессы» бывшего сити-менеджера Новочебоксарска Олега Бирюкова, добровольно-принудительное увольнение которого усилило кадровую чехарду и породило массу противоречивых комментариев. Уже после пресс-конференции Игнатьев дополнил свои пояснения, опровергнув информацию о согласовании с ним отставки для последующего участия Бирюкова в конкурсе на должность сити-менеджера. По словам главы республики, это «полный бред». «Нужно своевременно и оперативно доводить информацию до населения, чтобы не было дестабилизации ситуации. У Олега Борисовича Бирюкова сегодня нет никаких полномочий», — ещё раз, уже на следующий день, подчеркнул Игнатьев на совещании с членами правительства, сделав выпад в адрес идеологов внутренней политики и многочисленных информструктур.

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Что касается экономики и промышленности, то одним из первых был задан вопрос о ситуации на концерне «Тракторные заводы». «Действительно, завод сегодня стоит», — начал с констатации общеизвестного факта Игнатьев, сообщив, что для реструктуризации долга и пополнения оборотных средств «на 5−5,5 млрд рублей будет открыта кредитная линия через коммерческие банки по гарантии ВЭБа, потому что именно ВЭБ был собственником». «Сегодня ВЭБ вновь переоформил акции концерна на бенефициаров в лице Болотина и его партнеров. Теперь собственниками являются физические лица», — отметил Игнатьев.

Прокомментировал глава региона и поручение президента Владимира Путина проверить новый полигон ТБО в Новочебоксарске, опровергнув информацию о 16-кратном росте тарифов на мусор. Игнатьев сказал, что тарифы для населения повысились только на 50%. Но сказал невнятно, без начальных и конечных цифр — в общем, было понятно, что президенту соврали и этому факту надо поверить на слово. Забегая вперёд, следует отметить, что организационная и информационная активность по расследованию тарифов на ТБО на новом полигоне произошла через день после пресс-конференции Михаила Игнатьева и через два дня после заседания ОНФ в Йошкар-Оле, где Чувашия прогремела на всю страну, а главное — запала Владимиру Путину. Сначала совещались ведомства, которые выпустили по одному пресс-релизу с копипастом, ещё через день подключили журналистов. При этом тему новых тарифов на ТБО ИА REGNUM поднимало ещё с нового года.

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Ещё по одной злободневной теме — сборам на капремонт и неосвоению средств — глава республики выразился несколько небрежно: собранные с населения «какие-то миллионы переходящие» находятся «в работе».

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Звучали в ходе пресс-конференции и вопросы-просьбы. Михаил Игнатьев поддержал канашских и шумерлинских журналистов в части благоустройства и ремонта больниц и осадил представителя из Новочебоксарска, поднявшего вопрос строительства спортивных сооружений. «Куда ещё? Много же построили объектов», — заметил руководитель региона, для которого последний спортобъект — Ледовый дворец в Чебоксарах, видимо, «засел в печёнках». Отлично зная, что до недавнего времени Новочебоксарск по числу объектов на душу населения превосходил все столицы ПФО, Игнатьев лишь улыбнулся провокационному вопросу.

Основная тематика вопросов касалась АПК, открытия-закрытия школ, зарплаты, строительства спортивных сооружений и дорог. От общих вопросов часто переходили на личное — и здесь возникало некоторое оживление. Выяснилось, что в хоккей Михаил Игнатьев играет дважды в неделю, в команду чиновников вливаются и депутаты Госсовета, а труднее всего играть «против той команды, которая играет против нас». Экстремальными видами спорта если и займётся, то только после пенсии, так как негоже первому лицу региона «рисковать и лежать со сломанной ногой». Отпуск берёт только для лечения, а достаточный уровень зарплаты для Чувашии — дело субъективное, зависит от «аппетита каждой семьи». Михаил Игнатьев не планирует участвовать в общечувашском Акатуе в Крыму и Севастополе: «Необходимости пока не вижу». В шествие «Бессмертного полка» в этом году вольётся, если будет время и возможность, а вот сын «захотел, настроен».

К концу пресс-конференции, с каждым ответом Михаила Игнатьева, всеобщая меланхолия только усиливалась. Хотя и начиналась с шутливого подбадривания: чего собрались такие серьёзные? Вероятно, всё самое лучшее и яркое, что могло быть, уже вышло в предвыборной книге цитат Михаила Игнатьева «Мысли вслух» в прошлом году.