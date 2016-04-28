Екатеринбург, 28 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства управления государственным имуществом Свердловской области Артём Богачёв помещён под стражу на два месяца, до 26 июня. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, а также в присвоении или растрате вверенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Другой замглавы МУГИСО Константин Никаноров отправлен Ленинским районным судом Екатеринбурга под домашний арест. Двум другим фигурантам громкого дела по расследованию фактов коррупции в свердловском Мингосимуществе Андрею Анисимову и Владимиру Владимирову назначен залог в размере одного миллиона рублей. Им продлили задержание на 72 часа до внесения денежной суммы. Оба они являются представителями (соучередитель и помощник директора) похоронного дома «Вознесение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МУГИСО Алексей Пьянков был также арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере. Исполняющую обязанности главы распорядительной дирекции министерства управления государственным имуществом Свердловской области Карину Горностаеву суд оставил под подпиской о невыезде и временно отстранил от занимаемой должности.

Напомним, что в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки, организованной в связи с конфликтом ритуальных компаний и домом прощания «Вознесение». По версии следствия, сотрудниками МУГИСО был передан в распоряжение «Вознесения» земельный участок, в результате чего ритуальные компании не могли получить свободный доступ к крематорию.

Второе уголовное дело в отношении чиновников министерства управления государственным имуществом Свердловской области по подозрению во взятке в размере 31,5 миллиона рублей и растрате в 55 миллионов рублей было возбуждено 26 апреля 2016 года. В тот же день прошли обыски в квартирах подозреваемых и в кабинетах министерства. В итоге подозреваемые были задержаны. Расследование проводит четвёртое следственное управление СКР при оперативной поддержке регионального УФСБ.