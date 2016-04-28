Арестованы заместители главы Мингосимущества Свердловской области
Екатеринбург, 28 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства управления государственным имуществом Свердловской области Артём Богачёв помещён под стражу на два месяца, до 26 июня. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, а также в присвоении или растрате вверенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.
Другой замглавы МУГИСО Константин Никаноров отправлен Ленинским районным судом Екатеринбурга под домашний арест. Двум другим фигурантам громкого дела по расследованию фактов коррупции в свердловском Мингосимуществе Андрею Анисимову и Владимиру Владимирову назначен залог в размере одного миллиона рублей. Им продлили задержание на 72 часа до внесения денежной суммы. Оба они являются представителями (соучередитель и помощник директора) похоронного дома «Вознесение».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МУГИСО Алексей Пьянков был также арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере. Исполняющую обязанности главы распорядительной дирекции министерства управления государственным имуществом Свердловской области Карину Горностаеву суд оставил под подпиской о невыезде и временно отстранил от занимаемой должности.
Напомним, что в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки, организованной в связи с конфликтом ритуальных компаний и домом прощания «Вознесение». По версии следствия, сотрудниками МУГИСО был передан в распоряжение «Вознесения» земельный участок, в результате чего ритуальные компании не могли получить свободный доступ к крематорию.
Второе уголовное дело в отношении чиновников министерства управления государственным имуществом Свердловской области по подозрению во взятке в размере 31,5 миллиона рублей и растрате в 55 миллионов рублей было возбуждено 26 апреля 2016 года. В тот же день прошли обыски в квартирах подозреваемых и в кабинетах министерства. В итоге подозреваемые были задержаны. Расследование проводит четвёртое следственное управление СКР при оперативной поддержке регионального УФСБ.