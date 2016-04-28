Владикавказ, 28 апреля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Министерства экономического блока правительства России помогут РСО-Алания выйти из непростой экономической ситуации. Как сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM, помощь будет оказана во исполнение поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, касающихся поддержки социальной сферы и экономики Северной Осетии.

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В ходе своей рабочей поездки в Москву временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым и министром финансов России Антоном Силуановым. В качестве первоочередной меры в рамках мероприятий по оздоровлению финансово-экономической сферы глава Минфина Антон Силуанов предложил после проведения всестороннего аудита сделать выводы и подготовить предложения. Поиск резервов бюджета РСО-Алания является одним из главных направлений совместной работы, которая в настоящее время уже проводится республиканским правительством и специалистами финансового института Министерства финансов России.

Говоря о ситуации в бюджетной сфере Северной Осетии и в целом ее социально-экономическом положении, Вячеслав Битаров отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры, республика по-прежнему имеет крайне ограниченный доступ к действующим федеральным механизмам финансирования отраслевых госпрограмм из-за высокой разбалансированности и дефицита бюджета. В связи с этим достигнута договоренность о снижении доли софинансирования по участию в федеральных госпрограммах. Так, если раньше для вхождения в федеральные целевые программы необходимо было внести 20−30% денежных средств в качестве софинансирования из республиканского бюджета, то теперь этот показатель составит не более 5%.

Как рассказали в администрации руководителя РСО-Алания, кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся перспектив развития предприятий алкогольной отрасли республики. Повышенное внимание в беседе было уделено мероприятиям, которые должны будут найти отражение в подпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания» в 2017 году.

Напомним, что новую версию госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 27 февраля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральные средства в Северной Осетии построят и новый противотуберкулезный диспансер. Соответствующее решение было принято в ходе встречи Вячеслава Битарова и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Добавим, что РСО-Алания длительное время остается в числе главных регионов-должников. Госдолг республики приближается к 10 млрд рублей.