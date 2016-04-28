Москва, 28 апреля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Столичная полиция задержала подозреваемого, который пытался облить зеленкой гостей церемонии награждения конкурса фонда «Мемориал» в Москве. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

YouTube Людмила Улицкая

Сообщается, что у здания Дома кино в Москве задержан мужчина, который пытался облить зеленкой группу граждан. Его доставили в ближайшее отделение полиции. На злоумышленника составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Мелкое хулиганство»).

Напомним, сегодня около 20 активистов движения НОД попытались сорвать церемонию награждения победителей конкурса «Человек в истории», которая была организована фондом «Мемориал» в Доме кино в столице.

Нападавшие скандировали «Фашисты!» и успели облить зеленкой несколько человек, в том числе писательницу Людмилу Улицкую.