Донецк, 28 апреля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за прошедшие сутки ВСУ 213 раз обстреляли позиции армии ДНР, совершив 28 нарушений режима прекращения огня. Об этом во время брифинга 28 апреля заявил замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Всего противник выпустил 34 мины из минометов калибра 82 и 120 мм. Кроме того, применялись БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

Он уточнил, что наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения подверглись позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Ясная, Саханка, Коминтерново, Жабичево, Донецк (шахта Гагарина и Петровский район).

По словам Басурина, СММ ОБСЕ подтвердила факт обстрела ККП «Еленовка» со стороны ВСУ, в результате которого погибло 6 и ранены 10 человек.

«На место преступления украинских силовиков утром прибыли представители международных миссий СЦКК и ОБСЕ, которые зафиксировали и подтвердили факт обстрела Еленовки со стороны ВСУ. Телевидение и интернет переполнены фотографиями и видео с места происшествия, свидетельствами мирных жителей, находившихся как на территории Украины, так и на территории ДНР, зафиксировавших обстрел с позиций ВСУ по Еленовке. Эти страшные кадры показали даже украинские телеканалы с интервью граждан Украины, в которых они утверждают, что обстрел мирных жителей совершили военнослужащие ВСУ. Нам известны фамилии организаторов и ряда исполнителей, наша разведка собирает информацию по всем, кто принимал участие в этом жестоком убийстве мирных граждан. Одновременно всех неравнодушных, кто владеет информацией по обстрелу ВСУ населенного пункта Еленовка в ночь на 27 апреля, прошу связаться с нами по телефонам горячих линий (МГБ, МВД и Генеральной прокуратуры) и сообщить любые подробности», — сказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, что накануне Басурин уже назвал имена командиров ВСУ, причастных к обстрелу КПП «Еленовка» под Донецком.

«Согласно данным нашей разведки, корректировку огня и обстрел вели подразделения 14-й бригады под командованием военного преступника полковника Жакуна. Непосредственное руководство получением разведывательных данных с беспилотных средств ВСУ и корректировку огня осуществлял начальник разведки бригады майор Титаренко. Исполнителем приказа по нанесению минометного удара является командир бригадной артиллерийской группы полковник Паршиков», — заявил он.