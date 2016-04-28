Челябинск, 28 апреля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Челябинская область получит из федерального бюджета более 241 миллиона рублей на поддержку представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщили 28 апреля в министерстве экономического развития области, Южный Урал стал одним из десяти регионов, которым будут предоставлены наибольшие суммы средств, наряду с Татарией, Башкирией, Краснодарским краем, Нижегородской, Ростовской, Свердловской областями, Санкт-Петербургом и Москвой.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отметим, что деньги поступят на условиях софинансирования: 6% — средства областного бюджета, 94% — средства федерального бюджета. Все средства пойдут на возмещение предпринимателями затрат по модернизации производства, обучающие программы для начинающих предпринимателей и развитие бизнес-инкубаторов, развитие объектов инфраструктуры. А также на софинансирование муниципальных программ, причем более 52 млн. рублей будет направлено на поддержку монотерриторий.

«Выделенные средства федерального бюджета позволят в сложившихся экономических условиях оказать адресную поддержку не менее 350 субъектам малого и среднего бизнеса, предоставить поручительства гарантийного Фонда по 250 кредитам, оказать информационно-консультационные услуги более 500 предпринимателям», — пояснил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Напомним, что в прошлом году на эти цели из федерального бюджета было привлечено 380 млн рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает объем средств на программу в 2014 года. Уровень освоения финансовых ресурсов составил 99%.

Адресной финансовой поддержкой воспользовались 446 предпринимателей. Благодаря этому было создано 1,9 тыс. новых, и сохранено 12,8 тыс. действующих рабочих мест. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды уплачено 1,9 млрд рублей налогов.