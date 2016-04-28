Пхеньян, 28 апреля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика второй раз за сутки провела неудачный запуск баллистической ракеты. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

youtube.com Южная и Северная Корея

Ранее сегодня сообщалось, что в 6:40 по местному времени (1:10 мск) с ракетного комплекса «Мусудан» военные КНДР произвели запуск баллистической ракеты. Однако, ракета упала на землю через несколько секунд полета.

Теперь сообщается, что второй пуск баллистической ракеты был осуществлен с установки близ города Вонсан на побережье Японского моря. По данным Южной Кореи пуск также был неудачным.

Напомним, с начала этого года КНДР проводят ядерные и баллистические испытания с невиданной ранее частотой. Это создает крайне напряженную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американо-юнармейский альянс в ответ на испытания в КНДР провел масштабные учения на Корейском полуострове. США также инициировали усиление международных санкций против Северной Кореи.