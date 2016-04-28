Воронеж, 28 апреля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Приговор по делу о хищении 300 млн рублей у известного российского футболиста, бывшего форварда клуба «Зенит» Александра Кержакова, вынес сегодня, 28 апреля, Ленинский районный суд Воронежа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходил воронежский бизнесмен Михаил Сурин.

В 2011 году Кержаков решил инвестировать свои сбережения в строительство мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий в поселке Панино Воронежской области. Собственником завода являлось ООО «Модуль».

Как установлено судом и следствием, Сурин, который, кстати, имеет три высших образования и даже является кандидатом медицинских наук, юридически владеющий 50% долей ООО «Модуль», представился Кержакову генеральным директором и совладельцем строящегося мини-завода, предложил последнему стать инвестором строительства. Он также пообещал ввести Кержакова в состав учредителей ООО «Модуль» и заявил, что завод будет введен в эксплуатацию к концу 2012 года.

Александр Кержаков передал Сурину 300 млн рублей, однако так до сих пор и не вошел в состав учредителей компании, денег своих он также больше не видел.

Суд согласился с позицией стороны обвинения — представителя прокуратуры области о том, что умысел Сурина на совершение мошенничества в отношении Кержакова доказан.

В результате суд приговорил Сурина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Между тем, в ходе судебного следствия осужденный предложил Кержакову уступку права требования к заводу на сумму около 300 млн рублей, а также свою долю в уставном капитале в размере 50%. Сторона защиты подписала соответствующее соглашение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слушания по делу Кержакова длились более полугода — с октября 2015 года. Сам Сурин был задержан в апреле 2014 года, с самого момента задержания он отрицал факт хищения, настаивая на том, что деньги у Кержакова взял в долг.

На предыдущем судебном заседании защита озвучила заявление Александра Кержакова, в котором говорится, что именно Сурин виноват и в уходе футболиста из «Зенита». «Сурин очернял и втаптывал в грязь мой моральный облик в глазах населения всей страны, в связи с чем моя карьера шла по нисходящей», — уверен спортсмен.