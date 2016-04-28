Сосновый Бор, Ленинградская область, 28 апреля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Специалисты Ленинградской АЭС готовятся к испытаниям на прочность и герметичность оболочки здания реактора первого энергоблока на новой ЛАЭС-2. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ЛАЭС.

lnpp2.ru Строительство Ленинградской АЭС

Накануне на стройплощадке новой очереди станции выполнен важный этап работ, связанный с монтажом системы предварительного напряжения защитной оболочки реактора. Завершение монтажа — одно из необходимых условий для выполнения операции по испытанию герметичной оболочки здания реактора на прочность и герметичность.

В настоящее время через сквозные каналообразователи в теле бетона гермооболочки заведено 50 вертикальных и 76 горизонтальных канатов, которые после натяжения «обожмут» купольную и цилиндрическую часть защитной оболочки реактора в виде сетки.

«Следующей технологической операцией станет инъектирование каналообразователей специальным цементным раствором. После того, как раствор достигнет проектной передаточной прочности, будет выполнено последовательное натяжение канатов. Для контроля силы натяжения на весь срок эксплуатации энергоблока в теле бетона оболочки установлены специальные датчики», — сообщили на ЛАЭС подробности работ.

Эта система представляет собой 126 пучков (горизонтальных и вертикальных канатов), размещенных в сквозных каналах оболочки реактора. Каждый из них — сверхпрочный трос, состоящий из 55 высокопрочных прядей с низкой релаксацией. Номинальный диаметр каждой пряди — 15,7 мм. В общей сложности это около 7000 стальных тросов высокой прочности, натянутых с помощью специального оборудования с усилием в 1200 тонн.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Сейчас ведётся сооружение двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2). Всего будет построено 4 таких энергоблока, которые постепенно придут на замену реакторам РБМК-1000 на действующей ЛАЭС. Расчетный срок службы новой станции — 50 лет, основного оборудования — 60 лет.