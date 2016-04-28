Котовск, Тамбовская область, 28 апреля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Ростехнадзор назвал причины пожара на Тамбовском пороховом заводе, который в марте 2016 года унес жизни пяти человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства, в числе причин названы и нарушения правил охраны труда.

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Всего названы шесть причин. Это воспламенение пироксилинового пороха от разряда статического электричества из-за синтетической одежды работников, воспламенение пороха из-за искры, которая возникла «из-за механического воздействия при резком извлечении металлической загрузочной воронки, изготовленной с отступлениями от чертежа в части применяемого материала — стали 08 кп вместо безискрового материала АД1−2,0, из металлической тары». Кроме того, причинами стали ручная классификация пороха в зале, который не предназначен для этого и не был оборудован необходимыми системами пожаротушения, невыполнение требований пожарной безопасности, отсутствие контроля со стороны руководителей цеха и завода в целом, а также допуск к самостоятельной работе усреднителя, который не прошел обучение и проверку знаний.

Экономический ущерб от аварии составил 32,3 млн рублей.

«За нарушения, допущенные ФКП ТПЗ требований промышленной безопасности, было применено административное наказание в виде административного приостановления деятельности двух зданий на 60 и 90 суток», — говорится в решении ведомства.

В отношении юридического лица и одного должностного лица выписаны штрафы, также Ростехнадзор направит в суд протоколы на четырех человек и будет добиваться их дисквалификации.

ИА REGNUM напоминает, что пожар, ставший результатом взрыва, произошел на Тамбовском пороховом заводе 11 марта 2016 года. В его результате погибли пять человек: тело одной женщины было найдено под обломками, еще четверо умерли в больнице. В живых остался только один из пострадавших.

Уже после взрыва выяснилось, что работникам постоянно задерживали выплату зарплаты. Специальная комиссия из Минпромторга провела проверку на заводе, ее результатом должны стать административные решения, а также должен был намечен план выхода предприятия из достаточно плачевного финансового положения.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».