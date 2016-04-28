Аргаяш, Челябинская область, 28 апреля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В Челябинской области депутаты Аргаяшского района в ходе очередного заседания раскритиковали отчет районного главы и признали его работу неудовлетворительной. Как сообщили 28 апреля в собрании депутатов, столь нелицеприятную оценку народные избранники поставили не только главе Исрафилю Валишину, но и в его лице конкурсной комиссии по отбору кандидатов на руководящий пост, навязавшей, по словам участников заседания, кандидатуру Валишина району.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

В частности, депутаты поставили в вину действующему главе района бесплатную раздачу некоторым представителям бизнеса участков земли в районе озер Увильды и Кум-Куль. При этом из 304 социальных льготников, по закону имеющих право на получение бесплатного земельного надела в личное пользование, счастливыми обладателями долгожданных соток стали лишь 28 жителей района. Кроме того, по мнению членов депутатского собрания, за время нахождения Исрафиля Валишина в должности главы района закрылись 13 начальных школ, пришли в негодность дороги, нарушено автобусное движение, а также прекратили деятельность рад ранее успешных сельскохозяйственных предприятий.

Не обошли депутаты вниманием и участившиеся случаи участия районных чиновников в коррупционных скандалах. Так в 2015 году прошли обыски и выемка документов в кабинете заместителя главы района по имуществу и земельным отношениям Альбины Шафигиной и её сестры, в спорткомитете, закончившиеся сменой руководителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исрафиль Валишин был вновь утвержден в должности главы Аргаяшского района 18 ноября 2015 года. Таким образом он будет руководить районом уже третий срок подряд. Процедура голосования прошла в напряженной обстановке, так как группа депутатов в составе семи человек открыто продемонстрировала свое нежелание голосовать за Валишина и покинула зал.

Отметим, что противники чиновника уже не раз обращались к областному руководству и в средства массовой информации с просьбой внимательнее присмотреться к деятельности главы района Валишина. По мнению представителей районной общественности, два предыдущих срока глава якобы руководствовался больше собственными интересами, а не интересами жителей района.

Напомним, что в Челябинской области областным законом определена новая схема избрания глав муниципальных образований. Претенденты на пост главы подают документы в конкурсную комиссию, она проводит конкурс среди претендентов и определяет кандидатов. Комиссия формируется местным представительным органом и губернатором, соотношение представителей от губернатора и депутатов — 50 на 50 процентов. По итогам конкурса комиссия представляет собранию или совету депутатов кандидатов на пост руководителя муниципального образования. Депутаты местного представительного органа выбирают главу из предложенных кандидатур.