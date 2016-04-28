Санкт-Петербург, 28 апреля, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Коллегия присяжных в Петербурге признала двух подсудимых виновными в убийстве директора завода Coca-Cola, совершенном в 2014 году. Об этом сообщило сегодня Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Гражданин Азербайджана Денис Чхитаури, а также его подельник, ранее судимый за убийство Вячеслав Финогенов, обвинялись в убийстве, разбое, похищении документов, незаконном обороте оружия и наркотиков.

По версии следствия, 28 ноября 2014 года Чхитаури и Финогенов обманом заманили директора завода Дмитрия Сошнева в гаражный массив на территории Фрунзенского района. Там Финогенов застрелил топ-менеджера из обреза охотничьего ружья.

Нападавшие завладели 160 тысячами рублей потерпевшего, а также документами на его автомобиль BMW с целью его перепродажи. Тело Сошнева и орудие убийства спрятали в гараже.

«В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор», — отметили в ГСУ СКР по Петербургу.

По данным СМИ, в ходе следствия и суда выдвигались различные версии мотивов предполагаемых преступников. В том числе, звучала версия личной мести, связанной с незаконным оборотом наркотиков.