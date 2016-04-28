Киев, 28 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Украинскому бюджету и металлургической отрасли необходимо введение в действие закона о повышении экспортной пошлины, принятого Верховной радой, в данный момент документ ожидает подписи президента Украины.

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Об этом говорится в обращении к Петру Порошенко от руководителей крупнейших украинских металлургических предприятий, обнародованном 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации металлургов, несмотря на острый дефицит металлолома на украинских заводах, Украина экспортирует рекордные объемы лома, что является крайне деструктивной тактикой. В 2015 году вывоз лома из страны побил рекорд и составил более 1,2 млн тонн, в этом году Минэкономразвития и торговли планирует практически повторить этот рекорд и вывезти 1,1 млн тонн стратегического сырья. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» предусматривает рост пошлины на вывоз металлолома из страны — с 10 до 30 евро за тонну.

«Сегодня, чтобы сохранить не только наше предприятие, но и национальную металлургию — крупнейшего работодателя и налогоплательщика в государственный бюджет страны, просим подписать этот закон, который позволил бы сдержать экспорт стратегического сырья и помог бы переориентировать его объемы для отечественной металлургии», — говорится в письме директора ММК имени Ильича Юрия Зинченко.

«На фоне катастрофической нехватки металлолома на внутреннем рынке Украины металлурги были вынуждены сдерживать производство готовой продукции, ставя под угрозу не столько финансово-экономические показатели предприятия, сколько будущее своих работников и работников смежных отраслей», — отмечает директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили.

Как подчеркивают металлурги, принятие закона позволит сохранить налоговые поступления в бюджет Украины, рабочие места, дееспособность смежных отраслей и валютные поступления в страну.

Однако проблема в позиции «западных партнеров» — ЕС считает, что повышение пошлины на экспорт металлолома с Украины может истолковываться как ограничительная мера, и выступает категорически против этого.

«Евросоюз с разочарованием воспринял поправки в ст. 13 закона «О внешнеэкономической деятельности», которые были приняты Верховной радой 21 апреля. ЕС считает, что повышение пошлины на экспорт металлолома из Украины могло бы представлять собой ограничительные для торговли меры, которая противоречит духу и букве многосторонних и двусторонних обязательств, взятых Украиной», — говорится в официальном заявлении.

«Евросоюз напоминает, что в рамках подписанного с ЕС меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи от 22 мая 2015 года Украина взяла на себя обязательства воздерживаться от введения новых торговых ограничений или мер, искажающих торговлю, в соответствии с ее обязательствами в рамках ВТО. Если закон вступит в силу, это неизбежно вызовет озабоченность по поводу международных обязательств Украины и подорвет доверие инвесторов в отношении украинской торговой политики. ЕС считает, что подобные меры — неподходящий способ для решения проблем конкурентоспособности украинской металлургической отрасли», — подчеркивается в сообщении.

Как пишут украинские СМИ, заготовка лома в первом квартале 2016 г., согласно данным объединения «Металлургпром», составила 614 тыс. тонн — это рекордно низкий за последние 20 лет показатель. Дефицит сырья на внутреннем рынке составил 22% от потребности (176 тыс. тонн). Заложенный Минэкономразвития в баланс металлолома прогноз заготовки сырья в объеме 4,6 млн т третий месяц подряд не подтверждается фактическими данными, причем расхождение прогноза, сделанного в марте, с фактическими данными января — марта составляет уже около 40%.

Народный депутат Украины Михаил Хмель утверждает, что введение экспортной пошлины на металлолом на самом деле не противоречит требованиям ВТО и позволит уменьшить дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке для обеспечения нужд оборонной промышленности. Депутат обратил внимание, что существующее соглашение по тарифам и торговле ВТО позволяет стране в исключительных случаях повышать пошлины, а сейчас ситуация подпадает под исключения, предусмотренные документами ВТО. По его словам, с одной тонны экспорта металлолома страна получает 290 гривен, а с тонны экспортируемой стали — 3700 гривен.

«Поднятие пошлин на украинский металлолом с 10 до 30 евро за тонну, если оно будет все же утверждено, частично поддержат металлургию, но не решит ее системные проблемы», — заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM украинский экономист Юрий Макогон.

«Это временная, разовая мера тактического характера. Она не решит проблемы отрасли, это однозначно. Нужны системные решения. Донбассу необходим стабильный мир, а не перемирие. Нужно договориться о правилах поведения в экономике различных частей образовавшейся Украины. Также надо восстановить взаимоотношения со всеми нашими партнерами. Без российского партнера металлургия и машиностроение Украины не смогут полноценно сбывать свою продукцию. У нас примерно треть экспорта этой продукции приходилась на Россию и страны СНГ, треть на Европу и треть на остальной мир», — сказал Макогон.

Эксперт призвал украинские власти сделать все возможное для решения военного конфликта в Донбассе, а также восстановить экономическое и торговое сотрудничество с Россией.

«На Украине металлургия сосредоточена в четырех областях: Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской. Что происходит в Донецке и Луганске, комментировать не нужно, я надеюсь. Не думаю, что хорошая жизнь у соседей — днепропетровчан и запорожцев. Системная проблема украинских металлургов заключается в том, что их металл не востребован отечественными машиностроителями и строителями. Национальная металлургия была рассчитана на эти мощности», — напомнил Макогон.