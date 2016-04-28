Дамаск, 28 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Законный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад встретился в Дамаске с американским сенатором от штата Вирджиния Ричардом Блэком. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает агентство SANA.

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Асад и Блэк обсуждали ситуацию в Арабской Республике и борьбу с терроризмом. В ходе обсуждения Асад подчеркнул, что действия террористов в разных странах мира показывают острую необходимость реального международного сотрудничества не только в борьбе с терроризмом, но и с ваххабитской идеологией, которая его подпитывает.

В свою очередь Блэк отметил, что американскому народу надо показать реальность происходящего в Сирии, несмотря на обман, который практикуется в определенных кругах США.

Также американский сенатор подчеркнул, что с Сирии необходимо снять западные экономические санкции, которые нарушают международное право.