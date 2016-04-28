Брянск, 28 апреля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Брянская городская администрация объявила аукцион на привлечение кредита в 53 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы аукциона, документы принимаются до 26 мая 2016 года. Сам аукцион состоится 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Деньги должны поступить двумя траншами — один в июне 2016 года, другой — в августе. Как говорится в извещении о проведении аукциона, деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета города Брянска и погашение муниципальных долговых обязательств в 2016 году.

ИА REGNUM отмечает, что по данным на 1 апреля 2016 года муниципальный внутренний долг Брянска составляет примерно 2,6 млрд рублей.