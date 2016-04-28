Калуга, 28 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Первый в регионе «экобокс» был сегодня, 28 апреля установлен в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации ведомства, «экобокс» представляет собой специальный контейнер, разработанный, произведенный и сертифицированный в России. Он предназначен для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов, а именно — ртутьсодержащих ламп и термометров, элементов питания (батареек).

Данная установка произведена в рамках Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс», нацеленного на снижение негативного воздействия на экологию и здоровье граждан и формирование в обществе экологической культуры и этики. Проект реализуется в 12 российских регионах. Его задача — обеспечение полного цикла безопасного сбора, временного хранения и дальнейшей утилизации опасных бытовых и промышленных отходов первого класса опасности.

Контейнер имеет надежную конструкцию, в которой предусмотрены антивандальные решения. Выемка опасных отходов будет производиться каждые две недели, затем специальным транспортом доставляться в Московскую область на предприятие, занимающееся утилизацией.

Воспользоваться «экобоксом» могут все желающие утилизировать бывшие в употреблении опасные для здоровья и окружающей среды предметы. Услуга бесплатная.