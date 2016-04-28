Екатеринбург, 28 апреля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) назначен исполняющий обязанности арестованного сегодня, 28 апреля, главы Алексея Пьянкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

mugiso.midural.ru Алексей Пьянков

В качестве и.о. с 29 апреля к обязанностям приступит заместитель председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов. Министерство обещают укрепить карами и не допустить сбоев в его работе.

Губернатор отметил, что и министерство, и областное правительство в целом работают в штатном режиме. Также Евгений Куйвашев заявил, что доверял и доверяет Алексею Пьянкову и уверен в том, что он высокопрофессиональный человек.

Напомним, Пьянков был отправлен в СИЗО сегодня, 28 апреля. Также арестован и один из его заместителей.