«Чувашавтодор» признали банкротом
Чебоксары, 28 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В ОАО «Чувашавтодор» прекращена процедура наблюдения, старейшее дорожно-строительной предприятие республики признано банкротом. Соответствующее решение принял 27 апреля Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Процедура наблюдения на предприятии была введена в ноябре 2015 года. Тогда это поддержали Минтранс, Сбербанк и руководство «Чувашавтодора». Согласно новому судебному решению, «Чувашавтодор» признаётся банкротом и вводится конкурсное производство сроком на полгода — до 27 октября 2016 года. Конкурсным управляющим утверждён член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Евгений Добрынин, полномочия генерального директора предприятия Станислава Леонова прекращены.
Напомним, в Минимуществе республики ранее сообщали, что в 2014 году выручка предприятия составила 1,718 млрд рублей, в I полугодии 2015 года — 276,8 млн рублей. В 2014 году компания сработала с 2,22 млрд рублей прибылью, по итогам I полугодия 2015 года получен убыток в размере 128,38 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с долгами ранее было арестовано 27 единиц техники, принадлежащей «Чувашавтодору», а также административно-производственное здание и помещение. Имущество будет реализовано на торгах. Напомним, в собственности предприятия находятся 48 земельных участков общей площадью 809,5 тыс. кв. метров, более 200 зданий и сооружений. «Чувашавтодор» включает 14 филиалов, в том числе три территориально-производственных управления (Канашское, Чебоксарское и Шумерлинское ТПУ), восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро, мостовое ремонтно-строительное управление и управление материально-технического снабжения.
Отметим, что власти предпринимали попытки продать некогда успешное предприятие, ставшее проблемным, до введения внешнего наблюдения. В июле 2015 года Минимущество (ныне Госкомимущество) выставило на торги 75% акций «Чувашавтодора» (минус одна акция от уставного капитала компании). Начальная стоимость составила 179,3 млн рублей. Прошедший в августе аукцион завершили на отметке в 232,28 млн рублей, победителем было признано ООО «Лидер» — застройщик «Кувшинки"-"Шанхая», который получил скандальную федеральную известность: жильцы микрорайона, недовольные действиями строителей и чиновников, выходили на пикеты, организовывали митинги и даже массово ездили отстаивать свои права Москву.
Однако победитель не внёс залоговую сумму, поэтому итоги аукциона были аннулированы, а «Чувашавтодор» повторно выставили на торги. Второй аукцион, прошедший в ноябре, был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее было осуждено бывшее руководство «Чувашавтодора». Фигурантами являлись пятеро человек во главе с бывшим руководителем Александром Волковым, который в итоге получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.
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ОАО «Чувашавтодор» — одно из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В сентябре 2008 года государственное унитарное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.