Чебоксары, 28 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В ОАО «Чувашавтодор» прекращена процедура наблюдения, старейшее дорожно-строительной предприятие республики признано банкротом. Соответствующее решение принял 27 апреля Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

chuvashavtodor.ru Центральный офис «Чувашавтодора»

Процедура наблюдения на предприятии была введена в ноябре 2015 года. Тогда это поддержали Минтранс, Сбербанк и руководство «Чувашавтодора». Согласно новому судебному решению, «Чувашавтодор» признаётся банкротом и вводится конкурсное производство сроком на полгода — до 27 октября 2016 года. Конкурсным управляющим утверждён член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Евгений Добрынин, полномочия генерального директора предприятия Станислава Леонова прекращены.

Напомним, в Минимуществе республики ранее сообщали, что в 2014 году выручка предприятия составила 1,718 млрд рублей, в I полугодии 2015 года — 276,8 млн рублей. В 2014 году компания сработала с 2,22 млрд рублей прибылью, по итогам I полугодия 2015 года получен убыток в размере 128,38 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с долгами ранее было арестовано 27 единиц техники, принадлежащей «Чувашавтодору», а также административно-производственное здание и помещение. Имущество будет реализовано на торгах. Напомним, в собственности предприятия находятся 48 земельных участков общей площадью 809,5 тыс. кв. метров, более 200 зданий и сооружений. «Чувашавтодор» включает 14 филиалов, в том числе три территориально-производственных управления (Канашское, Чебоксарское и Шумерлинское ТПУ), восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро, мостовое ремонтно-строительное управление и управление материально-технического снабжения.

Отметим, что власти предпринимали попытки продать некогда успешное предприятие, ставшее проблемным, до введения внешнего наблюдения. В июле 2015 года Минимущество (ныне Госкомимущество) выставило на торги 75% акций «Чувашавтодора» (минус одна акция от уставного капитала компании). Начальная стоимость составила 179,3 млн рублей. Прошедший в августе аукцион завершили на отметке в 232,28 млн рублей, победителем было признано ООО «Лидер» — застройщик «Кувшинки"-"Шанхая», который получил скандальную федеральную известность: жильцы микрорайона, недовольные действиями строителей и чиновников, выходили на пикеты, организовывали митинги и даже массово ездили отстаивать свои права Москву.

Однако победитель не внёс залоговую сумму, поэтому итоги аукциона были аннулированы, а «Чувашавтодор» повторно выставили на торги. Второй аукцион, прошедший в ноябре, был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее было осуждено бывшее руководство «Чувашавтодора». Фигурантами являлись пятеро человек во главе с бывшим руководителем Александром Волковым, который в итоге получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

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ОАО «Чувашавтодор» — одно из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В сентябре 2008 года государственное унитарное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.