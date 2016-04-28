Москва, 28 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») допускает, что примеру Национального собрания Франции по отмене антироссийских санкций могут последовать парламентарии Венгрии, Словакии, Греции, Австрии и Италии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я допускаю, что французский пример может оказаться заразительным, и не удивлюсь, если такого рода резолюции появятся в парламентах Венгрии, Словакии, Греции или в Австрии и кстати даже в Италии», — заявил Пушков в эфире телеканала «Россия 24».

Все эти страны даже на уровне исполнительной власти уже неоднократно высказывались за пересмотр санкций, напомнил парламентарий, в частности, президент Австрии, высшее должностное лицо в Австрии, высказывался за пересмотр политики санкций в отношении России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрили предложенную оппозицией резолюцию, которая призывает правительство страны выступить против продления европейских санкций в отношении России.