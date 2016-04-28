Санкт-Петербург, 28 апреля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Российские власти и бизнес активно создают независимую торговую площадку, на которой будут продавать свою нефть. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает Bloomberg.

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«Мечта десятилетия» российской нефтяной отрасли о независимости от диктата западных оценок нефти почти исполнилась. За счет создания собственной торговой площадки — Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ или Spimex), появления собственного нефтяного бенчмарка и проведения торгов в российской валюте.

По данным Bloomberg, президент Российской Федерации Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин успешно привлекают международных трейдеров на площадку Spimex.

С помощью этого проекта можно будет повысить доходы от продажи российской нефти Urals путем снижения популярности наиболее известной в мире марки нефти Brent и уменьшения разницы их стоимости. Кроме того, это позволит перевести торги на российскую валюту.

По словам главы Spimex Алексея Рыбникова продвижение российской торговой площадки позволит обойтись без западных оценок и значительно увеличит доход от продаж российской нефти.

Конечная цель Spimex — создать систему, в которой оценка российской нефти и торги проводились бы честно и справедливо.