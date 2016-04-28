Рязань, 28 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Бюджет Рязанской области увеличился на 1,1 млрд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, большая часть суммы пришла в регион в виде федеральных субсидий на поддержку аграрно-промышленного комплекса.

Рудольф Коллер. Пахота на волах. 1868

Так, на поддержку сельского хозяйства будет потрачено дополнительно 1,086 млрд рублей. Эти деньги пойдут на сельхозпроизводителям для более качественного проведения весенне-полевых работ. Кроме того, дополнительные финансирование предусмотрено для поощрения лучших учителей региона, организации работы системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а также улучшения лекарственного обеспечения граждан и капитального ремонта здания Тумской средней школы №3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец апреля 2016 года, производителям сельскохозяйственной продукции в Рязанской области перечислено 812 млн рублей, из которых 525 млн рублей поступило из федерального бюджета и 287 млн — из областного. Основная их часть направляется на компенсацию процентной ставки по краткосрочным, среднесрочным и инвестиционным кредитам, а также на производство молока.