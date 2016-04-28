Москва, 28 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Член руководства ассоциации финансовых директоров Франции (DFCG) Арман Анжели приветствует требование нижней палаты парламента Франции снять санкции с РФ. «Санкции носят политический характер, они преследуют определенные политические цели. Однако бизнес от этого только теряет. При этом бизнес не только российский, но и европейский, и в частности французский. Россия за последние годы стала одним из основных рынков для европейских компаний. Это была наиболее близкая развивающаяся площадка с большим потенциалом, удобной логистикой, с понятными правилами игры. Сейчас этот рынок практически утерян», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля Анжели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

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«По отмене санкций примеру Франции могут последовать другие парламенты ЕС»

По его словам, о реальных потерях французского бизнеса можно судить по официальной статистике французской таможни. Объем экспорта из Франции в Россию с 2013 года упал в денежном выражении более чем на 41%. Таким образом, французский бизнес потерял рынок примерно на 3 млрд евро. И это только если говорить о внешней торговле.

Однако есть и инвестиционное сотрудничество. Как отметил Анжели, в связи с обострением политических отношений между ЕС и РФ европейский, в том числе и французский, бизнес в лучшем случае перестал рассматривать Россию как привлекательную инвестиционную площадку, в худшем — выводил деньги из РФ. По его словам, сейчас, по сути, ситуация не изменилась — санкции как в отношении России, так и обратные, все еще действуют. Однако постепенно меняется отношение к самой ситуации.

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«Во-первых, это начало переворота в политическом плане — Национальное собрание Франции официально призывает отменить ограничительные меры. Подробные призывы звучат во многих странах ЕС, например в Италии или Германии, и хотя пока не находят официальной поддержки — это, скорее всего, временно. Во-вторых, бизнес самостоятельно ищет возможность для восстановления отношений с российским рынком. Если еще вчера санкции, по сути, воспринимались как окончательный запрет на отношения с РФ, то сегодня бизнес ищет варианты выхода на российский рынок, не нарушая санкций. То есть предпринимаются попытки работать в сложившихся условиях, а сами санкции воспринимаются не как запрет, а как определенные ограничения», — пояснил Арман Анжели.

Он обратил внимание, что восстановление экономических отношений с Россией актуально именно сегодня: «Безусловно, российская экономика сейчас испытывает серьезные проблемы, связанные с падением цен на нефть. Но российский рынок все еще классифицируется как «развивающийся», его потенциал досрочно высок. А ситуация на сырьевых рынках разворачивается, рубль значительно ослаб — то есть сейчас идеальный момент для «вхождения» на рынок для внешних инвесторов. В этом отношении призыв французских парламентариев о снятии ограничений с РФ выглядит как нельзя актуальным».

Он также добавил, что российский и иностранный бизнес самостоятельно активно ищут точки соприкосновения — в Москве осенью состоится авторитетный в финансовой среде форум — 46-й Международный конгресс финансовых директоров IAFEI. На этой площадке финансисты, прежде всего европейские, рассчитывают встретиться не только с российскими коллегами, но и представителями властей Российской Федерации для формирования окончательного мнения об инвестиционном потенциале РФ на сегодняшний день.

Напомним, что депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции большинством голосов приняли резолюцию, которая призывает правительство страны не продлевать действие «ограничительных мер» Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации.