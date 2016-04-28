Калуга, 28 апреля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Блок выведения «Волга», с установленными на нём панелями системы терморегулирования производства Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им.А.Г. Ромашина Калужской области, успешно сформировал переходную и целевую орбиту для космических аппаратов «Ломоносов», «Аист-2Д» и «SamSat-218 после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей сегодня, 28 апреля с космодрома «Восточный» — первого гражданского космодрома России.

Фото предоставлено пресс-службой Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им.А.Г. Ромашина Калужской области

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ОНПП «Технология» Сергей Ананишин, в космических аппаратах «Ломоносов» и «Аист-2Д» также использованы разработки обнинского предприятия. Благодаря применению уникальной технологии для спутников были изготовлены корпуса, которые одновременно являются и системой терморегулирования, и площадкой для установки приборов. Кроме того, «Аист-2Д» стал первым космическим аппаратом, укомплектованным каркасами солнечных батарей интегрального типа, не имеющими аналогов в мировой практике.

«Разработки наших учёных позволили не только увеличить количество научного оборудования, устанавливаемого на космические аппараты, но и благодаря уникальным решениям, кратно вырос срок службы спутников», — заявил генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.

Напомним, космический аппарат «Ломоносов» — университетский спутник (МГУ им.М.В.Ломоносова) научного назначения предназначен для проведения научных экспериментов с целью исследования транзиентных световых явлений верхней атмосферы Земли, радиационных характеристик земной магнитосферы и фундаментальных космологических исследований.

Космический аппарат «Аист-2Д» — оптико-электронный аппарат дистанционного зондирования Земли. При массе всего в 531 килограмм «Аист-2Д» при съемке земной поверхности способен обеспечить разрешение в 1,5 метра с полосой захвата почти 40 километров.