Магас, 28 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Ингушетии завершилась военно-спортивная игра «Зарница». За победу в ней боролись школьники из всех субъектов Северного Кавказа. Первенство досталось команде из Кисловодска. Второе место заняли школьники из Кабардино-Балкарии. Команда Горской кадетской школы Ингушетии, победившая в прошлогодней «Зарнице», оказалась на третьем месте.

Участники военно-спортивной игры «Зарница». 1970-е

Участников игры приветствовали полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Поздравляя команды-победительницы, они отметили хорошую подготовку участников и проявленную волю к победе. По словам Евкурова, хоть «Зарница» и называется игрой, но это довольно серьезное испытание.

Напомним, в нынешнем году военно-спортивная игра «Зарница» была посвящена 100-летию Брусиловского прорыва и 71-й годовщине Великой Победы. В ней приняла участие 21 команда из субъектов СКФО. Игра проводилась под эгидой полномочного представителя президента РФ в СКФО в рамках сбора военно-исторического лагеря Российского военно-исторического общества.