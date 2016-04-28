Москва, 28 апреля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В 21 парке Москвы проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка. Как заявила директор Мосгорпарка Марина Люльчук, 9 мая в Саду им. Баумана пройдет фестиваль шагающих оркестров, в саду «Эрмитаж» организуют бал «Победы», а в Парке Горького выставят военную технику.

9 мая 1945 года. Москва

Люльчук добавила, что праздничная программа начнется уже 8 мая. Так, в 14 парках города покажут фильмы о войне. Кроме того, в парках будут работать полевые кухни, покажут трансляцию паада Победы и проведут встречи с ветеранами.

Напомним, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что 9 мая в городе на 36 оборудованных площадках запустят праздничные фейрверки и салюты.