Вильнюс, 28 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 28 апреля, встретилась с еврокомиссаром ответственной за торговлю Сесилией Мальмстрем, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента. Во время встречи обсуждались переговоры ЕС и США по поводу Соглашения о трансатлантическом партнерстве в области торговли и инвестиций, отношения ЕС и Евразийским экономическим союзом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам главы страны, соглашение о свободной торговле ЕС и США, которое укрепит трансатлантические связи, — важно для Литвы и всего ЕС. Литва была бы одним из государств ЕС, которое получит больше всего пользы от этого соглашения, отметила она. Прогнозируется, что благодаря свободной торговле с США ВВП Литвы увеличится на 1,6%, а экспорт вырастет на 17%.

«У ЕС и США есть историческая возможность создать крупнейшую в мире свободную торговую зону, которая послужит более чем 800 млн человек. Для Литвы это соглашение откроет двери на американские рынки сельского хозяйства и продуктов питания, а американский сжиженный природный газ мог бы быть проще доставлен в Клайпедский терминал. Для вялой экономики ЕС это возможность поощрить торговлю и создать больше рабочих мест для жителей всей Европы», — сказала президент Литвы.

Почти 80% ВВП Литвы составляет экспорт, поэтому Трансатлантическое соглашение о партнерстве в области торговли и инвестиций, которое отменит торговые барьеры между ЕС и США, особенно выгодно для Литвы, продолжила она.

Переговоры ЕС и США по поводу соглашения о свободной торговле хотят завершить к концу 2016 года. Литва — одна из самых активных сторонников свободной торговли между ЕС и США, трансатлантическое соглашение поддерживают 78% жителей Литвы.

Президент с членом Еврокомиссии также обсудила возможное сотрудничество ЕС с Евразийским экономическим союзом. Глава страны подчеркнула, что Евразийский экономически союз — «геополитический, а не экономический проект, предназначенный для утверждения экономического и политического влияния в регионе». «Пока Россия применяет экономическое эмбарго в отношении стран ЕС и Восточного партнерства, продолжает агрессию на Украине и нарушает международные торговые соглашения, до тех пор конструктивное сотрудничество с этой страной и созданный ей экономический союз невозможен», — подчеркивает пресс-служба Грибаускайте, не упоминая, что Россия ввела санкции в отношении ЕС, как ответный шаг.

На встрече также обсуждалось, как осуществляется договор об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной. Президент подчеркнула, что необходимо продолжать предварительное применение этого договора, «которое помогает экономике Украины восстановиться и уменьшает ее экономическую зависимость от России». Договор о свободной торговле с Украиной также открывает для предприятий ЕС и Литвы больше возможностей инвестировать в этой стране, в которой рынок охватывает 45 млн потребителей, отметила она.