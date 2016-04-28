Кострома, 28 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Костромской области закрыт подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, который преступники продавали как «элитный». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Костромской области, преступный бизнес организовал житель Нерехтского района: он производил спиртные напитки под вывеской предприятия по изготовлению кирпичей.

wallpapers13.com Зеленый Змий

Сырье закупалось оптовыми партиями в столице и хранилось в самодельных баках. Для напитков спирт разбавляли водой из скважины, которую также злоумышленник также пробурил самостоятельно. «В короткое время масштабы производства возросли настолько, что на «завод» пришлось приобрести электрокар и ввести принцип разделения труда», — сообщают в МВД.

Для продажи суррогатного алкоголя мужчина собственную дилерскую сеть. В Костроме и районах области его подельники приобретали спиртное оптом и продавали друзьям, знакомым и «случайным» покупателям.

В момент задержания «предпринимателя» в помещении подпольного цеха находилось более 17 тысяч бутылок водки, почти три тысячи бутылок вина и около двух тысяч бутылок коньячных напитков. Кроме того, правоохранители обнаружили 350 тысяч этикеток, 67 тысяч акцизных марок с признаками подделки, более 100 тысяч единиц пустой тары, а также дозаторы и пробки для упаковки.

Обыски прошли также и в точках реализации готовой продукции в Костроме и районах области: там изъяли более 15 тысяч бутылок поддельного спиртного, готового к продаже. Вся продукция нелегального предприятия была направлена в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Костромской области на исследование. Насколько безопасна была суррогатная продукция для жизни и здоровья потребителей, выяснят специалисты.

По факту обнаружения акцизных марок с признаками подделки возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия или их использования». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.