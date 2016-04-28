Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 28 апреля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Дума ямальского Лабытнанги освободила троих депутатов от полномочий по их собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

Три депутата городской думы Лабытнанги написали заявления о досрочном сложении полномочий в этом месяце — Евгений Патлатюк, Алексей Яковлев и Александр Авраменко. Муниципальный парламент на последнем заседании удовлетворил их просьбы. Сейчас в гордуме Лабытнанги остается 10 из 15 депутатов, ровно две трети, необходимых для легитимной работы.

В конце 2015 года гордму Лабытнанги покинул Сергей Худи и сложила полномочия Анастасия Криворучек.

Отметим, что все покинувшие гордуму Лабытнанги, были представителями партии «Единая Россия». Трое из них при избрании были сотрудниками градообразующего предприятия «СГТ-трансстройЯмал».

Среди причин ухода преобладают смена места жительства и работы, сообщил председатель гордумы Лабытнанги Евгений Зуйков, пишет Ura.ru. Уход депутатов из муниципального парламента, по его словам, не был сговором: люди писали заявления и уходили в разное время и без причин для скандала.

Сергей Худи перешёл на работу в Заксобрание ЯНАО, Александр Авраменко — в управление УФСИН, Анастасия Криворучек переехала жить в другой город,

Теперь покинувшим думу депутатам предстоит искать замену.