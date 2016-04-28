Осло, 28 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Норвежская нефтегазодобывающая компания Statoil совместно с немецкой ЕON инвестируют более $1,3 млрд в создание крупнейшего в Балтийском море ветропарка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в пресс-службе норвежского энергоконцерна, доля Statoil в проекте составляет 50%.

Ветровая турбина

Парк Arkona — 60 ветровых турбин, установленных в море — будет располагаться в 35 километрах к северо-востоку от немецкого острова Рюген, недалеко от датского Борнхольма. Предполагается, что ветрогенераторы суммарной мощностью 385 Мвт будут обеспечивать возобновляемой электроэнергией 400 000 немецких домовладений.

Построенный и эксплуатируемый компанией EON, ветропарк будет возведен к 2019 году. Таким образом, EON станет первой немецкой энергокомпанией, осуществляющей ветрогенерацию сразу в двух морях — как в Северном, так и в Балтийском. Норвежской Statoil же удастся значительно диверсифицировать свою деятельность: благодаря парку Arkona концерн почти на 50% увеличит свои ветрогенерирующие мощности. Отметим, что Statoil уже участвует в пяти подобных морских ветрогенерирующих проектах, четыре из них расположены у побережья Великобритании.

Напомним, увеличение в балансе Statoil доли энергии возобновляемых источников — одно из трех приоритетных направлений развития концерна, определенных в прошлом году новым президентом Эльдаром Сетре.