Москва, 28 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме добиваются признания не соответствующим Конституции РФ нормы Гражданского кодекса о внесудебном сносе самостроя, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

Речь идет о части 4 статьи 222 ГК, которая допускает признание построек самовольными и их снос без решения суда, если объекты возведены в зоне с особыми условиями использования территорий, на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей.

Коммунисты в своем обращении КС обратили внимание на то, что органам местного самоуправления предоставлено право единолично, без участия владельца постройки, предположительно являющейся самовольной, принять решение о сносе. «Оспариваемые законоположения не предусматривают какой-либо механизм защиты прав владельца», — говорится в документе.

Ранее по городам России прошли мероприятия по сносу самостроя. В Москве 9 февраля получило название «ночь длинных ковшей». После скандала в Госдуму были внесены ряд законопроектов, направленных на защиту прав малого бизнеса в отстаивании прав на собственность.