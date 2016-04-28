Вильнюс, 28 апреля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Литовские переработчики молока уже нашли партнеров в Китае, заявляет премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, по словам которого в мае руководители перерабатывающих предприятий отправятся в Китай на выставку продуктов питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 апреля.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

Тем временем, председатель правления одной из крупнейших литовских компаний Rokiškio sūris Далюс Трумпа говорит, что не все предприятия подписали договоры с партнерами в этой стране.

«Китай — большая страна с растущим потреблением, поэтому на самом деле потенциально интересный рынок. Как пойдут дела, будет зависеть от работы каждого предприятия, каких удастся найти партнеров. Здесь рынок интересный, только мы не думаем, что он станет основным рынком, так как основной рынок для литовских молочных продуктов — Европа. В некоторых странах у нас сильное имя, расходы на транспортировку низкие», — сказал Трумпа в эфире радиостанции Žinių radijas.

Когда в Китай двинется первый груз молочных продуктов, пока что не ясно. В середине апреля Литва получила все необходимые документы, чтобы переработчики могли экспортировать продукцию в эту страну.

Напомним, после введения контрсанкций России по отношению к ЕС, литовский молочный сектор пришел в упадок. Основным рынком для литовской молочной отрасли была Россия.