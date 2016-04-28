Астана, 28 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня в Астане в рамках седьмой сессии Конференции министров Организации исламского сотрудничества по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства прошла учредительная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации продовольственной безопасности (ИОПБ). Председателем новой организации был избран Казахстан, который, к слову, будет постоянным членом ИОБП. Вице-председателями стали Кот-д'Ивуар и Палестина.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Всего же в новую организацию, по словам министра сельского хозяйства Казахстана Асылжана Мамытбекова, вошли 29 стран, половина из которых — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Штаб-квартира организации будет базироваться в Астане. Как было объявлено на конференции, новая организация будет решать задачи по обеспечению населения исламских стран экономически более доступным продовольствием, исходя из их природно-климатических условий и географического положения, а также по созданию максимально выгодных транспортно-логистических маршрутов, позволяющих минимизировать затраты по поставкам продовольствия в страны-члены ОИС, стабилизации цен на продовольствие за счет формирования и управления совместными продовольственными фондами.

Офис международной организации должен будет предоставлять опыт и техническое ноу-хау государствам — членам по различным аспектам эффективного развития сельского хозяйства, сельской местности, продовольственной безопасности и развития биотехнологий.

«Исламский мир не должен оставаться в стороне от таких актуальных вопросов, как ликвидация голода, развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности. Страны — участницы Организации исламского сотрудничества, объединив свои усилия, могут внести огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Уверен, что в перспективе все страны — участницы ОИС присоединятся к Исламской организации по продовольственной безопасности», — заявил на конференции президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Генеральным директором ИОБП был назначен Ержан Жалмуханов. Он сообщил, что Казахстан предоставит для запуска Исламской организации по продовольственной безопасности грант в размере 749 тысяч долларов (48,6 млн руб.). Эти деньги, по словам новоиспеченного гендиректора, будут направлены на содержание офиса, создание инфраструктуры и т. д.

Между тем, по словам министра сельского хозяйства Казахстана Асылжана Мамытбекова, председатель ИОПБ может сыграть активную роль в искоренении хронического голода и недоедания во всем мире.

«Для искоренения хронического голода и недоедания во всем мире требуется расширение сотрудничества, и Казахстан может проявить активную роль в этом вопросе. Согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Казахстан в 2015 году достиг Цели развития тысячелетия по снижению доли голодающих в два раза. Мы на протяжении последних 5 лет занимаем в мире лидирующие позиции по экспорту муки и зерна. Наши природные ресурсы это порядка 24 млн га пахотных земель и 180 млн га пастбищ. Общий объем валовой продукции за последние 5 лет вырос более чем в 1,5 раза и по итогам 2015 года составил 2,7 трлн тенге (540 млрд руб.), или около 8,2 млрд долларов США, что больше уровня предыдущего года», — сообщил Мамытбеков.

Примечательно, что сегодня, 28 апреля, в Астане открылся офис бюро по связям и партнерству продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Как сообщил на открытии офиса заместитель генерального директора, регионального представителя FAO в Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, FAO намерена работать в тесном партнерстве с правительством Казахстана по вопросам органического сельского хозяйства и системы сельскохозяйственного образования.