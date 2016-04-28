Брянск, 28 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда установила, что сотрудники ОАО Брянский хлебокомбинат «Каравай» с ноября 2015 года по март 2016 года не получают зарплату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, проверка была проведена по обращению самих работников предприятия.

В.Ф.Стожаров. Хлеб, соль и братина. 1964

При этом, по данным брянских СМИ, речь идет о долге в восемь миллионов рублей. По результатам проверки юридическому лицу было выдано предписание в выплате задолженности в полном объеме.

«За допущенные нарушения законодательства о труде, юридическое лицо ОАО Брянский хлебокомбинат «Каравай» привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе инспекции.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 года появилась информация о том, что хлебокомбинат прекратил работу из-за долгов за свет и газ, которые составляют несколько десятков миллионов рублей. На заводе работают около 200 человек. За проблему взялись чиновники областного правительства, а также прокуратура, которая начала поверку законности прекращения поставки газа и электричества и соблюдения трудовых прав работников.