Москва, 6 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня в Москве открываются эксклюзивные показы полной режиссёрской версии фильма «Однажды в Америке», знаменитой гангстерской драмы Серджио Леоне. Фильм будет демонстрироваться в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» всего дважды — 6 и 7 мая. Показы пройдут в оригинале с субтитрами. Организатор программы — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

В основе фильма — история жизни четырёх друзей из еврейского квартала Нью-Йорка. Проворачивая аферы и убирая с дороги конкурентов, они стали королями преступного мира в бурные двадцатые годы. Спустя много лет судьба жестоко обошлась с легендарными гангстерами.

Основные события в фильме показаны от лица Дэвида Ааронсона по прозвищу «Лапша», роль которого сыграл Роберт Де Ниро. В фильме также снимались Джеймс Вудс («Макс»), Джеймс Хейден («Простак»), Уильям Форсайт («Косой»), Элизабет МакГоверн и Тьюсдей Уэлд.

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

Картина стала последним фильмом режиссёра Серджио Леоне, прославленного основателя жанров итальянских спагетти-вестернов. В его фильмографии 12 картин, среди которых вестерны «За пригоршню долларов"1964, «На несколько долларов больше» 1965, «Хороший, плохой, злой» 1966, «Однажды на Диком Западе» 1968.

«Однажды в Америке» Леоне задумывал как переплетение трёх временных сюжетных линий. Действие картины происходит в1920-е, 1930-е и 1960-е годы, события перемешаны между собой, что добавляет фильму ауру неопределённости. Изначально отснятый 10-часовой материал в ходе работы был урезан до 6 часов. Леоне хотел выпустить свою картину в виде двух трёхчасовых серий, но киностудия не оценила этой идеи. Для проката в США фильм был урезан до 139 минут. Более того, компания Алана Ладда перемонтировала все сцены в хронологическом порядке, что лишило фильм режиссёрского взгляда.

Цитата из к/ф «Однажды в Америке». реж Серджио Леоне. 1983. Италия, США

Признание и высокие оценки кинокритиков фильм получил только после восстановления первоначального хронометража и структуры. Последняя режиссёрская версия получила 11 наград, среди которых две премии BAFTA и пять премий итальянского синдиката киножурналистов «Серебряная лента».

Большую известность получил саундтрек «Однажды в Америке», его автором стал знаменитый композитор Эннио Морриконе. Ожидалось, что за лучшую музыку Морриконе будет номинирован на «Оскар», но из-за того, что имя композитора было по ошибке вырезано из вступительных титров, номинация оказалась невозможной. Напомним, свой единственный «Оскар», не считая награды за выдающиеся заслуги в кинематографе, Эннио Морриконе получил в 2016 году. Лучшей музыкой к фильму был признан саундтрек из «Омерзительной восьмерки» Квентина Тарантино.