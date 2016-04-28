Москва, 28 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Москве зафиксировано порядка 10−12 тыс. бездомных, заявила на заседании общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева. По ее словам, больше половины бродяг приехали в столицу из других регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Брандль. Бедняк. 1730

Наибольшее количество среди иногородних бездомных — граждане Украины и Белоруссии, подчеркнула Потяева.

Омбудсмен отметила, что только за январь 2016 года выявлено 2 тыс. бездомных. «Из них 920 были доставлены в социальные учреждения, 98 — экстренно госпитализированы, 15 человек отправлены к прежнему месту жительства, 2 человека за один месяц были вселены в свои квартиры», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают центры помощи людям без определенного места жительства. Как заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько, бездомных планируют обучать профессиям плотников, лифтёров, сварщиков и слесарей.