Нижний Новгород, 28 апреля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в ЗАО «ДСК-НН» (Кстово, входит в ГК «СУ-155») на общую сумму почти 56 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

По данным следствия, зарплат работникам предприятия не выплачивалась с с декабря 2014 по январь 2016 года. Без заработной платы осталось более 1200 человек.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обыски в производственных, складских и бухгалтерских помещениях.