Архангельск, 28 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Архангельской области за I квартал 2016 года составил 101,6% (за I квартал 2015 года — 106,7%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

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По данным статистики, цены на продовольственные товары выросли на 1,7%. Плодоовощная продукция, включая картофель, подорожала на 3,1%, в том числе чеснок — на 37,3%, морковь — на 9,6%, капуста белокочанная свежая — на 8,3%, лук репчатый — на 4,8%, картофель — на 4%. В тоже время зафиксировано снижение цен на свежие помидоры — на 14,9% и свежие огурцы — на 9,9%. Фрукты и цитрусовые стали дороже на 10,2%, в том числе виноград — на 32,1%, лимоны — на 30,4%, бананы — на 15,6%, груши — на 14%, яблоки — на 13,5%. Цена на апельсины снизилась на 14,2%. Сыры подорожали на 5%, в том числе национальные сыры и брынза — на 6,2%, сыры сычужные твёрдые и мягкие — на 5,2%, сыры плавленые — на 3,2%. Крупы и бобовые стали дороже — на 3,4%, в том числе крупа гречневая-ядрица — на 7,9%, крупы овсяная и перловая — на 2,5%, рис шлифованный — на 1,8%. При этом снизились цены на пшено — на 1,3%, горох и фасоль — на 1,1%. Среди других продуктов питания наблюдался рост цен на печень говяжью — на 9,4%, сельдь солёную — на 8,8%, молоко сухое цельное — на 6,2%, молоко сгущённое с сахаром — на 6,1%, сахар-песок — на 5,7%, соки фруктовые — на 5,4%, консервы мясные — на 5,2%, чай чёрный байховый — на 5,1%. Яйца куриные подешевели на 7,8%, свинина — на 3,8%, конфеты шоколадные, варенье, джем, повидло, мёд — на 1,4%. Цены на водку снизились на 1,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, с начала года увеличилась на 1,3% и составила на конец I квартала 2016 года 4375,8 рубля в расчёте на человека в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы жителей региона с начала года упали на 11%. По данным статистики, среднемесячная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в 1 квартале составила 38 241 рубль и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 6,4%. При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она уменьшилась на 2,2%.