Челябинск, 28 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура и региональная власть встали на защиту прав дольщиков, находящихся в договорных отношениях с одним из самых крупных южноуральских застройщиков. Как сообщили 28 апреля в областной прокуратуре, в настоящий момент начата прокурорская проверка, инициированная обеспокоенными дольщиками, чьи квартиры в престижном районе «Академ Riverside» от застройщика должны были быть сданы еще до апреля.

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В частности, у дольщиков появилась информация, что компания-застройщик, возможно, находится на грани банкротства, так как руководство стало отправлять своих сотрудников в бессрочные неоплачиваемые отпуска.

По информации сайта «Первый областной», участники долевого строительства уже обратились за разъяснениями к застройщику, за помощью в прокуратуру и правительство области, куда и сообщили о переносе сроков сдачи их домов с первого квартала 2016 года на конец года. Люди боятся остаться один на один со своей проблемой и лишиться уже вложенных в строительство денег.

Теперь ход проверки находится на контроле у главного прокурора Челябинской области Александра Кондратьева. Отметим также, что на ситуацию с дольщиками живо отреагировало и руководство области. Так в ходе совещания сегодня сложившуюся ситуацию обсудил со своими подчиненными губернатор Борис Дубровский.

По данным, предоставленным пресс-службой главы области, компанией было заключено 22 тысячи 717 договоров долевого участия, из них исполнено 15 тысяч 978, не исполнено — 6 тысяч 739 договоров.

«Ситуация очень сложная. Дольщики обращаются в правительство Челябинской области, в прокуратуру, пишут письма на имя председателя правительства РФ. Мое мнение по этому поводу: мы будем искать способы решения вопроса. Я скажу, что ожидают те, кто являются добросовестными дольщиками и подрядчиками этой компании, ее кредиторами. Есть принцип солидарной ответственности. Есть акционеры, которые в периоды, когда там было все хорошо и «жирно», деньги зарабатывали. Я так понимаю, очень неплохие. А сейчас вдруг никого не стало. Один греется в Израиле, другой, который имеет косвенное отношение, говорит, что никакого отношения к этому не имеет. Я уверен, что эти деньги есть. Это, наверное, был бы самый справедливый принцип решения вопросов. Потому что переложить проблему на дольщиков — это полная социальная безответственность. И пытаться сейчас рассказывать о том, что давайте все вместе, всем миром кого-то спасать. Почему-то всем миром мы прибыль не делили, когда она была», — прокомментировал свое отношение к ситуации губернатор Борис Дубровский.

Завершилось совещание обращением губернатора к генеральному директору компании-застройщика Сергею Манулову с убедительной просьбой, уже завтра, 29 апреля, финансовую модель оздоровления компании с участием в первую очередь акционеров ООО «Гринфлайт», на основании которой Борис Дубровский намерен провести переговоры с СМП-банком. Целью мероприятий и процедур является возобновление строительства всех жилых объектов и их сдача в оптимальные сроки.

В свою очередь, генеральный директор СК «Гринфлайт» Сергей Мануйлов заверил областное руководство, что компания сделает все, чтобы не допустить банкротства и выполнить все обязательства перед дольщиками. Однако при этом он не стал отрицать, что 200 сотрудников компании, действительно, были отправлены в бессрочные отпуска.