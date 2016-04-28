Воронеж, 28 апреля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Воронеже решением Роспотребнадзора приостановлена работа детского сада №49 из-за слишком низкой температуры в помещениях. Об этом сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным «Моё!», ведомство получило жалобу от родителей, чьи дети посещают данный детсад, провело свою проверку, которая подтвердила: температура воздуха в помещении существенно ниже нормативной — +16 вместо +21−22. При этом около 50% воспитанников сад уже не посещали — простудились в холодных помещениях.

Роспотребнадзор рекомендовал закрыть для посещений детский сад №49, сейчас он уже закрыт на 10 дней решением суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Воронеже завершился 12 апреля — уже с начала месяца в регионе установилась теплая и даже жаркая погода — временами воздух прогревался до +20 и выше. Мэрия Воронежа довольно долго принимала решение об отключении батарей, предупреждая жителей: возобновить отопительный сезон технологически сложно. Вместе с тем, в постановлении об окончании отопительного сезона, отдельно подчеркивается — «руководители учреждений социальной сферы городского округа в случае понижения температуры наружного воздуха обязаны обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учреждениях».

Добавим, что на прошлой неделе возобновить отопительный сезон в детских садах и школах приняли решение власти Брянска. Сегодня стало известно, что отопление включат и в орловских детских садах.