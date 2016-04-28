Ставрополь, 28 апреля, 2016, 17:02 — ИА Регнум.



Павел Федотов. Взяточник

В Ставропольском крае преподаватель Северо-Кавказского Федерального университета подозревается во взяточничестве и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении Следственного комитета.

Следствие полагает, что доцент кафедры «физической культуры, факультета физической культуры института образования и социальных наук» Северо-Кавказского Федерального университета получил по 3 тыс. рублей у шести студентов за выставление им зачетов. Пяти он успел поставить отметки в ведомостях.

В отношении преподавателя возбуждены уголовные дела по двум статьям «Служебный подлог» и «Получение взятки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении этого преподавателя уже были возбуждены три уголовных дела о взяточничестве.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. Преподаватель временно отстранен от занимаемой должности, а также следователем от него получено обязательство о явке.

Отметим, что в регионе расследуется еще ряд дел в отношении преподавателей вузов, подозреваемых в коррупционных преступлениях. По данным надзорного органа, коррупционные проявления чаще всего в Ставропольском крае раскрываются именно в образовательной сфере.

Сегодня на заседании думы региона глава Контрольно-счетной палаты Ставрополья Андрей Колесников сообщил, что только за 2015 год в крае выявлено коррупционных нарушений на 1,5 млн рублей, большинство из которых в сфере образования. Результатом масштабной проверки стало задержание бывшего руководителя Минобра региона, дело о взяточничестве которого рассматривается сейчас в суде.